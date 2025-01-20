مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد زوجة الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 10:16 صباحاً - نعى الفنان محمد فؤاد وفاة والد زوجته، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح أمس، ببعض الكلمات المؤثرة معبرًا عن حزنه العميق لفقدان من وصفه بـ«الأب الثاني» في حياته.

محمد فؤاد ينعى وفاة والد زوجته

وقال فؤاد في نعيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والد زوجتي العزيز، الذي كان مثالًا للطيبة والوفاء. نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته».

موعد ومكان عزاء والد زوجة الفنان محمد فؤاد

ومن المقرر يُقام مساء اليوم، الإثنين 20 يناير 2025، عزاء والد زوجة الفنان محمد فؤاد في مسجد الشرطة بمنطقة صلاح سالم.

جنازة والد زوجة الفنان محمد فؤاد

وكان تم تشييع جنازة الفقيد من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، ودفن بمقابر المجاورين، بحضور أفراد الأسرة والمقربين، الذي ظهر عليهم ملامح الحزن الشديد.

وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد

وأعلنت فريدة عمرو، زوجة نجل الفنان محمد فؤاد، وفاة جد زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت فريدة عمرو: «إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى جد زوجي عبد الرحمن فؤاد، الحاج حنفي الشندويلي، والد حبيبتي مروة الشندويلي، وستقام صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة الظهر والدفن في مقابر المجاورين بصلاح سالم».

وتابعت: «اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا».