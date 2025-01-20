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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد زوجة الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد زوجة الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد زوجة الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 10:16 صباحاً - نعى الفنان محمد فؤاد وفاة والد زوجته، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح أمس، ببعض الكلمات المؤثرة معبرًا عن حزنه العميق لفقدان من وصفه بـ«الأب الثاني» في حياته.

محمد فؤاد ينعى وفاة والد زوجته

وقال فؤاد في نعيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والد زوجتي العزيز، الذي كان مثالًا للطيبة والوفاء. نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته».

عزاء والد زوجة الفنان محمد فؤاد
وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد

موعد ومكان عزاء والد زوجة الفنان محمد فؤاد

ومن المقرر يُقام مساء اليوم، الإثنين 20 يناير 2025، عزاء والد زوجة الفنان محمد فؤاد في مسجد الشرطة بمنطقة صلاح سالم.

جنازة والد زوجة الفنان محمد فؤاد

وكان تم تشييع جنازة الفقيد من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، ودفن بمقابر المجاورين، بحضور أفراد الأسرة والمقربين، الذي ظهر عليهم ملامح الحزن الشديد.

وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد
جنازة والد زوجة الفنان محمد فؤاد

وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد

وأعلنت فريدة عمرو، زوجة نجل الفنان محمد فؤاد، وفاة جد زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت فريدة عمرو: «إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى جد زوجي عبد الرحمن فؤاد، الحاج حنفي الشندويلي، والد حبيبتي مروة الشندويلي، وستقام صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة الظهر والدفن في مقابر المجاورين بصلاح سالم».

جنازة والد زوجة الفنان محمد فؤاد
وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد

وتابعت: «اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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