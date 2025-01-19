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الرياضة - 10:41 - آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 10:41 مساءً - سعر الذهب.. ثبت سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025، فبعدما سجل سعر الذهب في منتصف التعاملات نحو 3780 جنيها للبيع، سجل سعر الذهب في بداية التعاملات الختامية نحو 3775 جنيها للبيع، وظل مستقرا على هذا السعر حتى الآن، وسجلت أوقية الذهب نحو 2703.38 دولار.

سعر الذهب

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.

سعر الذهب الآن وآخر تحديث اليوم الثلاثاء 14 يناير 2024
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الجنيه الذهب 30200 جنيه 30000 جنيه
سعر الأوقية الذهبية 2703.38 دولار 2702.33 دولار
سعر الذهب الآن عيار 24 4314.25 جنيه 4285.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 3954.75 جنيها 3928.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3775 جنيها 3750 جنيها
سعر الذهب الآن عيار 18 3235.75 جنيه 3214.25 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2516.75 جنيه 2500 جنيه

آخر تحديث لـ سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد في محلات الصاغة المصرية عند مستوى 4314.25 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات المسائية عند مستوى 3954.75 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 في مساء التعاملات ليسجل نحو 3775 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الثبات على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 3235.75 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ظل سعر الذهب عيار 14 مستقرا في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 2516.75 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

لماذا تراجع سعر الذهب بختام التعاملات المسائية اليوم؟ اعرف عيار 21 بكام؟
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 12

داوم سعر الذهب عيار 12 على استقراره في الأسواق المحلية ليسجل 2157.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

حافظ سعر الذهب عيار 9 على استقراره خلال التعاملات المسائية ليسجل 1617.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

توقعات سعر الذهب في 2025
آخر تحديث لـ سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، نحو 30200 جنيه للبيع، 30000 جنيه للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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