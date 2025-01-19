البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 08:35 مساءً - شهر رمضان 2025، كشف الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الموعد المحدد لبداية شهر رمضان الكريم 2025.

موعد بداية شهر رمضان الكريم

إمساكية رمضان 2025، وأكد “شاكر” خلال تصريحات للتليفزيون المصري، أنه من المنتظر بدء شهر رمضان الكريم فلكيا 1 مارس 2025.

موعد ظهور البدر في شهر رمضان



وأوضح: بداية شهر رمضان يوم 1 مارس المقبل يجعل خسوف القمر متوافقا مع البدر في 14 من نفس الشهر، وهذا الخسوف سيكون مرئيا في كل ول العالم ولكنه غير مرئي في الدول العربية.

وأعلن الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، حيث يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية).

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