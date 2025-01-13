الصغرى بالقاهرة 13 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 13 يناير 2025 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 13 يناير 2025

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، ـ والرياح شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 11

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 24 09

السويس 23 10

العريش 22 07

رفح 21 07

رأس سدر 21 11

نخل 18 02

كاترين 15 01-

الطور 23 11

طابا 20 06

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 22 11

العلمين 23 11

مطروح 23 10

السلوم 24 10

سيوة 24 10

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 23 08

بني سويف 23 08

المنيا 24 08

أسيوط 22 07

سوهاج 24 08

قنا 26 09

الأقصر 26 10

أسوان 27 12

الوادي الجديد 25 08

أبوسمبل 27 12

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 13 يناير إلى السبت 18 يناير 2025.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 32 20

المدينة المنورة 24 13

الرياض 18 09

المنامة 22 16

أبوظبي 26 18

الدوحة 24 16

الكويت 19 09

دمشق 17 03

بيروت 21 13

عمان 17 06

القدس 18 07

غزة 21 12

بغداد 19 05

مسقط 25 19

صنعاء 24 02

الخرطوم 30 16

طرابلس 15 11

تونس 12 08

الجزائر 10 09

الرباط 20 06

نواكشوط 29 15