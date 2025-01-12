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الرياضة - 11:46 - «الأرصاد»: قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - «الأرصاد»: قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - «الأرصاد»: قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر دائمًا محمية بوجود البحر المتوسط والبحر الأحمر وهو ما يحمي مصر من الكتل الهوائية القطبية، حيث لا نتأثر بتساقط الثلوج والكتل الجليدية.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن أغلب محافظات الجمهورية تكون قيم درجات الحرارة في فترة الليل أكثر من 4 درجات مئوية، وقيم درجات الحرارة خلال الفترة الحالية بها ارتفاعات وأعلى من المعدل الطبيعي في هذا التوقيت من العام، متابعة: «درجة الحرارة في القاهرة الكبرى في فترات النهار تصل لـ 23 درجة مئوية، ودرجة الحرارة بفترات الليل تصل لـ 12 درجة مئوية».

وأشارت إلى استقرار قيم درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة، مشددة على أن هناك توقعات بنشاط الرياح يوم الجمعة، موضحة أن هناك تكون للشبورة المائية الكثيفة والتي تصل لحد الضباب على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتتكون الشبورة في الـ4 فجرًا وتبدأ في التلاشي بداية من الـ9 صباحًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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