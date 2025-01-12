الرياضة - 11:46 - بتكلفة 42 مليار جنيه.. تطوير 405 مستشفيات في صعيد مصر خلال 10 سنوات |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة قامت بإطلاق خطة شاملة لتطوير النظام الصحي في صعيد مصر منذ عام 2014، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم تنفيذ أكثر من 405 مشاريع قومية لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية في محافظات الصعيد، بتكلفة إجمالية تتجاوز 42 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى 2024، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت الانتهاء من عدد من المشاريع البارزة مثل مستشفى جهينة المركزي، مستشفى إدفو العام، مستشفى رمد بأسوان، ومستشفى الحميات بأسوان.

وأضاف عبد الغفار أن هناك العديد من المشاريع الصحية التي من المتوقع أن تكتمل خلال 6-8 أشهر، مثل مستشفى نقادة الجديد، مستشفى جرجا، مستشفى أبو تيج، ومستشفى منفلوط، كما تم التخطيط لإنشاء مستشفيات جديدة في الأعوام 2025-2026، من أبرزها مستشفى الكرنك في الأقصر، ومستشفى دار السلام المركزي في سوهاج، ومستشفى مطاي في المنيا.

وأشار المتحدث إلى أن عدد المستشفيات التي تم بناؤها أو تطويرها في صعيد مصر منذ 2014 يتجاوز ما تم إنجازه على مدار 50 عاما قبل ذلك.