رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة - أخبار كلمتك

رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة - أخبار كلمتك

مقتل قائد الحملة العسكرية وعشرات المقاتلين في قيفة برداع - أخبار كلمتك

مقتل قائد الحملة العسكرية وعشرات المقاتلين في قيفة برداع - أخبار كلمتك

زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

قائد المقاومة:جريمة بشعة حدثت بمعارك قيفة برداع - أخبار كلمتك

قائد المقاومة:جريمة بشعة حدثت بمعارك قيفة برداع - أخبار كلمتك

8.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

8.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج معارا ويوضح الأسباب في بيان رسمي - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج معارا ويوضح الأسباب في بيان رسمي - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

باكريت يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

باكريت يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:46 - بتكلفة 42 مليار جنيه.. تطوير 405 مستشفيات في صعيد مصر خلال 10 سنوات |فيديو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:46 - بتكلفة 42 مليار جنيه.. تطوير 405 مستشفيات في صعيد مصر خلال 10 سنوات |فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - بتكلفة 42 مليار جنيه.. تطوير 405 مستشفيات في صعيد مصر خلال 10 سنوات |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة قامت بإطلاق خطة شاملة لتطوير النظام الصحي في صعيد مصر منذ عام 2014، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم تنفيذ أكثر من 405 مشاريع قومية لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية في محافظات الصعيد، بتكلفة إجمالية تتجاوز 42 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى 2024، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت الانتهاء من عدد من المشاريع البارزة مثل مستشفى جهينة المركزي، مستشفى إدفو العام، مستشفى رمد بأسوان، ومستشفى الحميات بأسوان.

وأضاف عبد الغفار أن هناك العديد من المشاريع الصحية التي من المتوقع أن تكتمل خلال 6-8 أشهر، مثل مستشفى نقادة الجديد، مستشفى جرجا، مستشفى أبو تيج، ومستشفى منفلوط، كما تم التخطيط لإنشاء مستشفيات جديدة في الأعوام 2025-2026، من أبرزها مستشفى الكرنك في الأقصر، ومستشفى دار السلام المركزي في سوهاج، ومستشفى مطاي في المنيا.

وأشار المتحدث إلى أن عدد المستشفيات التي تم بناؤها أو تطويرها في صعيد مصر منذ 2014 يتجاوز ما تم إنجازه على مدار 50 عاما قبل ذلك.

اقرأ أيضاً
«الأوقاف» تنظم 339 ندوة حول قضايا السكان والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان

وزارة الصحة والسكان المصرية ترد على الشائعات

وكيل وزارة الصحة والسكان يتابع أعمال إنشاء مجمع السويس الطبي

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج معارا ويوضح الأسباب في بيان رسمي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق