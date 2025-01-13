رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة - أخبار كلمتك

رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة - أخبار كلمتك

مقتل قائد الحملة العسكرية وعشرات المقاتلين في قيفة برداع - أخبار كلمتك

مقتل قائد الحملة العسكرية وعشرات المقاتلين في قيفة برداع - أخبار كلمتك

زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

قائد المقاومة:جريمة بشعة حدثت بمعارك قيفة برداع - أخبار كلمتك

قائد المقاومة:جريمة بشعة حدثت بمعارك قيفة برداع - أخبار كلمتك

8.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

8.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج معارا ويوضح الأسباب في بيان رسمي - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج معارا ويوضح الأسباب في بيان رسمي - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

باكريت يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

باكريت يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة - أخبار كلمتك

رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 02:29 صباحاً - أكدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في خطاب أمام حشود من أنصارها قبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أن المكسيك لن تكون تابعة لجارتها الشمالية.

وأوضحت شينباوم خلال خطابها في إحدى ساحات مكسيكو سيتي أمس الأحد بمناسبة مرور أول 100 يوم على توليها المنصب أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية وأن الحوار سيظل الوسيلة السائدة، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

كما أشادت بالتعاون السابق بين ترامب وسلفها الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مشيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تم تحديثها.

وقالت شينباوم بشأن العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة: "سنظل دائما مرفوعي الرأس.. المكسيك دولة حرة، مستقلة وذات سيادة. وكما قلت، نحن نتعاون وننسق، ولكننا لا نقبل أن نكون تابعين ".

ويمارس فريق ترامب ضغوطا على المكسيك بشأن الهجرة غير النظامية وتدفقات البضائع غير المشروعة حتى قبل توليه منصبه في 20 يناير الجاري، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات المكسيكية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات.

كما صرح الرئيس الأمريكي المنتخب الأسبوع الماضي برغبته في إعادة تسمية خليج المكسيك وزعم أن ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية "تسيطر عليه الكارتلات"، في إشارة إلى عصابات المخدرات.

وكانت شينباوم قد اقترحت إعادة تسمية الولايات الواقعة في جنوب الولايات المتحدة "أمريكا المكسيكية"، وذلك ردا على اقتراح الرئيس ترامب بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق