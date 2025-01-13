غارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:34 صباحاً - لبنان، أفادت وسائل إعلام أن إسرائيل شنت غارات جديدة على جنوب وشرق لبنان، ليل الإثنين.

وأكدت أن الغارات الإسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ورومين جنوبي لبنان، وأطراف بلدة جنتا في قضاء بعلبك على أطراف سلسلة جبال لبنان الشرقية، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز.

وفي السياق ذاته، رصد تحليق للمسيّرات الإسرائيلية في أجواء البقاع شرقي لبنان.

— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) https://twitter.com/skynewsarabia/status/1878569003431694496?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي وقت سابق من أمس الأحد، توغلت قوة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال في اتجاه الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن القوة الإسرائيلية المتوغلة تمركزت قرب أحد المنازل.

كما أشارت إلى "توغل دورية لجيش العدو الإسرائيلي باتجاه وادي خنسا وريحانة بري في سهل الماري في منطقة العرقوب".

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، بينما لم تلتزم إسرائيل به منذ إعلانه تقريبا.

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