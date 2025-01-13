زيلينسكي ينشر فيديو لجنديين كوريين شماليين أسيرين في كييف ويعرض تسليمهم بصفقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:00 صباحاً - أكد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، استعداده لتسليم جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى وطنهم مقابل أسرى حرب أوكرانيين لدى روسيا.

جنديان كوريان شماليان أسيران في أوكرانيا

وأوضح فولوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس، أن "أوكرانيا مستعدة لتسليم الجنديين إلى كيم جونغ أون إذا تمكن من تنظيم تبادلهما مع محاربينا الأسرى في روسيا".

وقال الرئيس الأوكراني، إن "كييف مستعدة لتسليم الجنديين إلى كيم جونج أون إذا تمكن من تنظيم تبادلهما مع محاربينا الأسرى في روسيا".

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، أنه "من المؤكد" أن كييف ستأسر "المزيد" من الجنود الكوريين الشماليين.

تابع: "بالنسبة للجنود الكوريين الشماليين الذين لا يرغبون في العودة إلى بلدهم، قد تكون هناك خيارات أخرى متاحة".

وقال إن الجنود الكوريين الشماليين الذين يريدون "تحقيق السلام من خلال نشر الحقيقة حول هذه الحرب في كوريا سيمنحون هذه الفرصة".

استجواب أسيرين من كوريا الشمالية فى أوكرانيا

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو لاستجواب الأسيرين المفترضين من كوريا الشمالية، أحدهما مستلق على سرير بطابقين والآخر جالس في سرير مع ضمادة حول فكه.

في الفيديو يتحدث أحدهما إلى مسؤول أوكراني من خلال مترجم، ويقول في تعليقات مترجمة إنه لم يكن يعلم أنه سيقاتل ضد أوكرانيا وأن قادته "أخبروه أنه مجرد تدريب".

وقال أحدهما إنه يريد العودة إلى كوريا الشمالية، بينما أعلن الآخر إنه سيفعل ما يُقال له، ولكن إذا أتيحت له الفرصة، فإنه يريد العيش في أوكرانيا.

يأتي عرض زيلينسكي غداة إعلان أوكرانيا أنها أسرت جنديين من كوريا الشمالية أصيبا أثناء قتالهما ضد قوات كييف في منطقة كورسك الروسية. ولم تقدم أي دليل على جنسيتهما.

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