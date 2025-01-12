وزير خارجية أمريكا: نأمل في التوصل لاتفاق بشأن غزة قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:45 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قبل يوم تنصيب ترامب.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف: "عندما يتم التوصل لاتفاق بشأن غزة فسيكون في النهاية على أساس ما طرحه بايدن".

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر، بأن هناك تقدما في محادثات الدوحة لكن لا تزال هناك فجوات، مضيفه: "إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب في غزة في إطار الاتفاق".

تهديد ترامب لحركة حماس

في سياق متصل، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن اتفاق الإفراج عن الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار قد يبرم قبل نهاية ولاية بايدن.

ومساء اليوم، قال نائب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن الثمن الذي قد تدفعه حركة حماس هو تمكين الولايات المتحدة لدولة الاحتلال من القضاء على ما تبقى منها.

وأضاف فانس: "ترامب هدد حماس بشكل واضح بأنها ستدفع ثمنا غاليا إذا لم يتم التوصل لصفقة قبل وصوله البيت الأبيض".

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم تتم إعادة الأسرى الإسرائيليين بحلول موعد تنصيبي فإن أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها.

إطلاق سراح الأسري من قطاع غزة

ويوم الإثنين الماضي، عاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى التهديد من جديد بخصوص الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قبل تنصيبه في 20 يناير الجاري.

وعندما سُئل عما يعنيه عندما قال سابقًا إنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل توليه منصبه في 20 يناير، قال ترامب في مقابلة إذاعية مع المذيع المحافظ هيو هيويت: "بالضبط ما تقوله - إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء الرهائن بحلول الوقت الذي أتولى فيه منصبي، فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه".

ترامب أفضل صديق لـ دولة الاحتلال

وأضاف ترامب: "أنا أفضل صديق لإسرائيل.. لقد نقلت السفارة إلى القدس - كان كل شيء جيدًا، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم، وكل حدث إيجابي كبير في إسرائيل مؤخرًا كان بفضلي. يجب أن أشير أيضًا إلى أنني أؤيد السلام - الآن هو الوقت المناسب".

ويضيف: "لا أعتقد أنني مضطر للخوض في هذا الأمر، لكن لن تكون الكلمة "لا تفعل"، كما تعلمون"، في إشارة إلى التحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 10 أكتوبر 2023، في خطاب تعهد فيه بدعم الاحتلال في أعقاب 7 أكتوبر.

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