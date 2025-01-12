رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة - أخبار كلمتك

رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة - أخبار كلمتك

مقتل قائد الحملة العسكرية وعشرات المقاتلين في قيفة برداع - أخبار كلمتك

مقتل قائد الحملة العسكرية وعشرات المقاتلين في قيفة برداع - أخبار كلمتك

زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

قائد المقاومة:جريمة بشعة حدثت بمعارك قيفة برداع - أخبار كلمتك

قائد المقاومة:جريمة بشعة حدثت بمعارك قيفة برداع - أخبار كلمتك

8.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

8.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج معارا ويوضح الأسباب في بيان رسمي - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج معارا ويوضح الأسباب في بيان رسمي - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

باكريت يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

باكريت يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:46 - الأقرب 25 يناير.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:46 - الأقرب 25 يناير.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - الأقرب 25 يناير.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - إجازة 25 يناير 2025.. تزامنا مع اقتراب موعد عيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير 2025، يزيد سؤال المواطنين عن ترحيل إجازة 25 يناير 2025.

إجازة 25 يناير 2025
إجازة 25 يناير 2025

هل يتم ترحيل إجازة 25 يناير 2025؟

لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن من مجلس الوزراء بشأن ترحيل إجازة 25 يناير 2025، وعليه فإن إجازة 25 يناير 2025 حتى الآن في موعدها.

وكان مجلس الوزراء أكد في بيان سابق له، أن يوم الخميس يتم احتساب إجازة رسمية بدلًا من الإجازات الرسمية التي تكون في منتصف الأسبوع، ويستثنى من هذا القرار أيام إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد المجيد.

إجازة 25 يناير 2025
إجازة 25 يناير 2025

الإجازات الرسمية 2025

جاءت الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، وفقا لما جاء بالموقع الالكتروني الرسمي لمجلس الوزراء كالآتي:

- يوم الأحد 30 مارس: إجازة عيد الفطر 2025، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025.

- يوم الإثنين 21 أبريل: إجازة شم النسيم 2025.

- يوم الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- يوم الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال 2025.

- يوم الخميس 5 يونيو: إجازة وقفة عرفات 2025.

- يوم الجمعة 6 يونيو: إجازة عيد الأضحى 2025، وحتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025.

إجازة 25 يناير 2025
إجازة 25 يناير 2025

- يوم الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية 2025.

- يوم الاثنين 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

- يوم الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة.

- يوم السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي 2025

- يوم الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

ووفقا لنص المادة 52 من قانون العمل فيحق لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية، في حالة تطلبت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يحق للعامل طلب أجر مضاعف، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم.

اقرأ أيضاً
الإجازات الرسمية 2025.. قائمة العطلات خلال العام

تبدأ من 7 يناير.. مواعيد الإجازات الرسمية 2025

هل البنوك إجازة اليوم 1 يناير 2025؟.. اعرف قبل متنزل من بيتك

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق