الرياضة - 11:46 - الأقرب 25 يناير.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - إجازة 25 يناير 2025.. تزامنا مع اقتراب موعد عيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير 2025، يزيد سؤال المواطنين عن ترحيل إجازة 25 يناير 2025.

هل يتم ترحيل إجازة 25 يناير 2025؟

لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن من مجلس الوزراء بشأن ترحيل إجازة 25 يناير 2025، وعليه فإن إجازة 25 يناير 2025 حتى الآن في موعدها.

وكان مجلس الوزراء أكد في بيان سابق له، أن يوم الخميس يتم احتساب إجازة رسمية بدلًا من الإجازات الرسمية التي تكون في منتصف الأسبوع، ويستثنى من هذا القرار أيام إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد المجيد.

الإجازات الرسمية 2025

جاءت الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، وفقا لما جاء بالموقع الالكتروني الرسمي لمجلس الوزراء كالآتي:

- يوم الأحد 30 مارس: إجازة عيد الفطر 2025، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025.

- يوم الإثنين 21 أبريل: إجازة شم النسيم 2025.

- يوم الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- يوم الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال 2025.

- يوم الخميس 5 يونيو: إجازة وقفة عرفات 2025.

- يوم الجمعة 6 يونيو: إجازة عيد الأضحى 2025، وحتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025.

- يوم الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية 2025.

- يوم الاثنين 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

- يوم الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة.

- يوم السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي 2025

- يوم الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

ووفقا لنص المادة 52 من قانون العمل فيحق لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية، في حالة تطلبت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يحق للعامل طلب أجر مضاعف، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم.