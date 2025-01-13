نابولي يتخطى هيلاس فيرونا بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:00 صباحاً - فاز فريق نابولي على ضيفه نادي هيلاس فيرونا بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وسُجل هدف نابولي الأول اللاعب لورنزو مونتيبو، لاعب هيلاس فيرونا، في الدقيقة 5 بالخطأ في مرماه، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب اندريه اجويسا في الدقيقة 61.

موقف نابولي وهلاس فيرونا الدوري الإيطالي

ورفع نابولي رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 47، في المركز الأول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 19 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع عشر.

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