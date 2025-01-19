جامعة حلوان تتصدر جهود دعم الطلاب ذوي الهمم بمبادرات مبتكرة وتنمية مستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 10:45 صباحاً - نظمت جامعة حلوان لقاءً تحت عنوان "الحياة الجامعية للطلاب ذوي الإعاقة: التيسيرات والتحديات"، بحضور نخبة من قيادات الجامعة.

ذوو الهمم وجامعة حلوان

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم، تؤكد جامعة حلوان التزامها بدعم وتمكين طلابها من هذه الفئة المتميزة من خلال سلسلة من المبادرات والفعاليات الهادفة.

حلوان تتصدر جهود دعم الطلاب ذوي الهمم بمبادرات مبتكرة وتنمية مستدامة

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة تُمكّن الطلاب ذوي الهمم من تحقيق أقصى إمكاناتهم الأكاديمية والاجتماعية. وأضاف: "نحرص على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم من خلال التيسيرات المخصصة، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات تعمل على تعزيز مهاراتهم وتنميتها".

من جانبه، أشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن اللقاء تضمن عرضًا تفصيليًا للتيسيرات التي تقدمها الجامعة، ونبذة عن الأنشطة التي أقيمت خلال الفصل الدراسي الأول.

وعرض انشطة الجامعة لمبادرة تمكين التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تناول اللقاء مناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه الطلاب ذوي الهمم في إطار حرص الجامعة على تحقيق التواصل المباشر مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم.

وقد أكد مركز التميز للأفراد ذوي الإعاقة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، المنظمين للفعالية، التزامهما الكامل بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للجامعة في مجال دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة.

وأوضحت الجهتان أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الدمج الأكاديمي والمجتمعي لهذه الفئة، وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لضمان حصولهم على فرص تعليمية متكافئة، بما يتماشى مع رسالة الجامعة في تحقيق العدالة التعليمية والمساواة بين جميع الطلاب.

واختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات التي تركز على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية تقديم الدعم اللازم للطلاب ذوي الهمم، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن الجامعة تهدف إلى استكمال مسيرتها نحو التميز من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة التي تخدم ذوي الهمم وتعزز إدماجهم الفعّال في الحياة الجامعية.

حيث أشرف على تنظيم اللقاء كل من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، الدكتور أشرف مرعي، مستشار رئيس الجامعة لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة دينا الحمادي مدير مركز التميز، كما شارك في الفعالية الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الدكتورة ريهام عصام خطاب مدير المشروع، إلى جانب الطالب يوسف أحمد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

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