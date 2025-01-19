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مشاهير العرب - «ظللت أردد له الشهادة».. شمس البارودي تكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة حسن يوسف - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «ظللت أردد له الشهادة».. شمس البارودي تكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة حسن يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ظللت أردد له الشهادة».. شمس البارودي تكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:20 مساءً - وجهت الفنانة شمس البارودي، رسالة مؤثرة للفنان الراحل حسن يوسف، والذي وافته المنية منذ ما يقارب الشهرين.

وكتبت شمس البارودي في رسالتها لزوجها الراحل الفنان حسن يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حبيبي تلوت له ياسين وتبارك ناظرة إليه فأنا حافظه لمعظم كتاب الله رقيته وظللت أردد له الشهادة أذكره حبيبي عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ظللت أرددها وأنا احتضن رأسه ويده وأقول مش حتأخر عليك يا حبيبي».

شمس البارودي

وأضافت البارودي: «أنت أكرم الرجال لكل من حولك وربي أكرم منك يا حبيبي سيكرمك بعلو كرمك، الحمد لله كان يشع من وجهه نور ورضا وسكينة وهدوء طيب الله ثراه الطيب الحنون كنت أشعر أنى أجلس علي عرش الدنيا بوجوده معي بعطائه واهتمامه وحبه الذي لم ينفد ولو لحظة على مر سنين حبنا ️معا مر شهرين وعشرون يومًا كأنهم دهر افتقدك».

وفاة حسن يوسف

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف، يوم الثلاثاء 29 من أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد رحلة طويلة من العطاء الفني، تاركا خلفه إرثا من الأعمال الفنية التي لا تزال حاضرة في أذهان الجمهور حتي يومنا هذا.

اشتهر حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام أشتغل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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