«الدين مادة أساسية».. كل ما تريد معرفته عن قواعد تطبيق نظام البكالوريا الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 04:51 مساءً - نظام البكالوريا الجديد.. عقب انعقاد جلسات الحوار المجتمعي، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا الجديد وعدد المواد التي سيتم تدريسها في هذا النظام.

ما هو نظام البكالوريا الجديد؟

يعتمد نظام البكالوريا على فلسفة تعليمية جديدة هدفها تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطلاب، بعيدًا عن أسلوب الحفظ والتلقين التقليدي، ويركز على التعلم متعدد التخصصات، من خلال دمج المواد العلمية والأدبية الفنية، والذي يوفر تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة للطلاب.

تقسيم المواد في نظام البكالوريا الجديد

كما يعتمد نظام البكالوريا الجديد على التقييم المستمر، بدلًا من الامتحان النهائي التقليدي «الامتحان بنهاية العام الدارسي»، ويتم تقسيم المواد الدراسية المقررة على الطلاب على عامين دراسيين على الأقل.

مواد نظام البكالوريا للصف الأول الثانوي

ويدرس طالب الصف الأول في نظام البكالوريا الجديد 7 مواد أساسية:

- اللغة العربية.

- التربية الدينية.

- اللغة الأجنبية الأولى.

- الرياضيات.

- العلوم المتكاملة.

- الفلسفة والمنطق.

- التاريخ.

- مادتين خارج المجموع: «اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب».

مواد نظام البكالوريا لطلاب الصف الثاني الثانوي

يدرس الطالب في الصف الثاني 4 مواد، منها 3 مواد أساسية:

- اللغة العربية.

- اللغة الأجنبية الأولى.

- التاريخ.

- المادة الرابعة يختار الطالب بين العديد من المسارات، وهي:

- مسار الطب وعلوم الحياة «الرياضيات أو الفيزياء».

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب «الكيمياء والبرمجة».

- مسار الأعمال «المحاسبة أو إدارة الأعمال».

- مسار الآداب والفنون «علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية».

مواد نظام البكالوريا للصف الثالث الثانوي

يدرس طالب الصف الثالث 3 مواد فقط، وتعتبر مادة التربية الدينية أساسية في كافة التخصصات والمسارات التعليمية في نظام البكالوريا المصرية، بالإضافة إلى المواد التخصصية، وهي:

- الطب وعلوم الحياة تشمل الأحياء مستوي رفيع والكيمياء مستوي رفيع.

- الهندسة وعلوم الحساب تشمل الرياضيات مستوي رفيع والفيزياء مستوي رفيع.

- الأعمال تشمل الاقتصاد مستوي رفيع والرياضيات.

- الآداب والفنون تشمل جغرافيا مستوي رفيع والإحصاء.

قواعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية

- المرحلة الرئيسية الصفين الثاني الثانوي والثالث الثانوي.

- تعقد الامتحانات لطلاب الصف الثاني الثانوي مرتين في كل عام دراسي مايو ويوليو..

- بينما تعقد الامتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوي في يونيو وأغسطس.

- رسوم الامتحان دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا.

- رسوم دخول الامتحان للمرات الثانية 500 جنيه مقابل لكل امتحان.

- تحسب درجة كل مادة من مواد الثانوية من 100 درجة.

- يكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

- تحتسب كل المحاولات التي تقدم لها الطالب وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة.

- ترسل قاعدة البيانات بشكل كامل المكتب التنسيق الأعمال شأنه بها.

- يجب أن يكون الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في في أي عالم دراسي.

- يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي.

- يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.