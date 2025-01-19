أشرف صبحي يناقش مع اتحاد الفروسية خطط التطوير والاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:45 مساءً - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر، لبحث استعدادات الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ووضع رؤية متكاملة وخطة عمل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة “لوس أنجلوس 2028”.

استعرض الاجتماع جهود الاتحاد لتطوير رياضة الفروسية في مصر، ودعم اللاعبين الناشئين، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية المخصصة لرياضات الفروسية، بالإضافة إلى تعزيز برامج التأهيل الفني للفرسان والمدربين وفقًا لأحدث المعايير الدولية. كما تم التطرق إلى تنظيم البطولات المحلية والدولية التي تُسهم في رفع تصنيف مصر على المستوى العالمي.

أشرف صبحي يناقش مع الفروسية خطط التطوير والاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية دعم الاتحادات الرياضية، لا سيما الاتحاد المصري للفروسية، لتحقيق إنجازات تعكس مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية، موضحا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية على توفير كافة السبل التي تُمكّن الرياضيين من التنافس عالميًا وتحقيق الميداليات في مختلف المحافل.

أشرف صبحي يناقش مع الفروسية خطط التطوير والاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس

وأضاف الوزير أن رياضة الفروسية تمتلك إرثًا عظيمًا في مصر، وتعمل الدولة المصرية على أن تستثمر ذلك من خلال خطط مدروسة وطموحة استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مشيدا بالمشاركة المصرية في بطولة قطر للفروسية، حيث تمكن لاعبي المنتخب المصري حتي الان من التتويج بثمن ميداليات.

وزارة الشباب والرياضة توقع بروتوكول تعاون مع البورصة

تستعد وزارة الشباب والرياضة، لتوقيع بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية غدا الإثنين، بالمقر الرئيسي للبورصة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس البورصة، والدكتور أشرف البجيرمي رئيس قطاع الرياضة، وعدد من قيادات الوزارة والبورصة المصرية والإعلاميين ورؤساء مجالس الاتحاد النوعية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن البروتوكول مع البورصة يهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.

يتضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، تنظيم فعاليات الإعلام الرياضي، وفعاليات الثقافة المالية ونشر والوعي المالي، بالتعاون بين البورصة المصرية والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية.

يهدف التعاون بين البورصة المصرية والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، إلى رفع الوعي الاقتصادي لدى الشباب والرياضيين، وتعزيز فرص الاستثمار الرياضي، وتمكين الأندية والاتحادات الرياضية من الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة بسوق المال.

كما تتضمن الفعاليات إطلاق دورة تثقيفية توعوية للإعلاميين الرياضيين حول الاستثمار الرياضي ودور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الشراكات.

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