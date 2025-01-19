وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 09:46 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، رئيسًا لجامعة الإسكندرية.

الدكتورة أماني عبد الرحمن عباس محمد عوض الله، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة بنها.

الدكتور هاني خميس أحمد عبده، عميدًا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

الدكتورة سناء عبد العظيم إبراهيم غندور، عميدًا لكلية التمريض جامعة بورسعيد.

الدكتور محمد رمضان السيد علي، عميدًا لكلية العلوم جامعة بورسعيد.

الدكتور عيسوي قاسم محمود رزق، عميدًا لكلية الزراعة جامعة طنطا.

الدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.