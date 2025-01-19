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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة - أخبار كلمتك

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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 09:46 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، رئيسًا لجامعة الإسكندرية.

الدكتورة أماني عبد الرحمن عباس محمد عوض الله، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة بنها.

الدكتور هاني خميس أحمد عبده، عميدًا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

الدكتورة سناء عبد العظيم إبراهيم غندور، عميدًا لكلية التمريض جامعة بورسعيد.

الدكتور محمد رمضان السيد علي، عميدًا لكلية العلوم جامعة بورسعيد.

الدكتور عيسوي قاسم محمود رزق، عميدًا لكلية الزراعة جامعة طنطا.

الدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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