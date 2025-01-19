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الرياضة - 01:21 - قبل ساعات من الهدنة.. غارات إسرائيلية مكثفة على شمال غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:21 - قبل ساعات من الهدنة.. غارات إسرائيلية مكثفة على شمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - قبل ساعات من الهدنة.. غارات إسرائيلية مكثفة على شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:21 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ شن موجة من الغارات الجوية المكثفة على شمال قطاع غزة ليل السبت، قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أكدت في وقت سابق من السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"تشديد غاراته الليلة على قطاع غزة"، في إشارة إلى ليل السبت.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) مساء السبت، إلى مقتل شاب وإصابة آخر برصاص إسرائيلي، في منطقة أبو طعيمة شرق بلدة الفخاري شرقي خان يونس إلى الجنوب من قطاع غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبا.

ومنذ الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، الاربعاء، قتل ما يزيد على 120 فلسطينيا وأصيب العشرات، في قصف للجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا، إلى 46899 قتيلا وأكثر من 110 آلاف مصاب.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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