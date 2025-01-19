مشاهير العرب - عنبة يشارك فى «الكوتش» مع رانيا التومي بموسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:36 صباحاً - تعاقد المطرب عنبة، على المشاركة فى بطولة المسلسل الدرامى الجديد «الكوتش»، ومن المقرر طرحه بموسم رمضان المقبل 2025.
وأعلن المخرج أحمد صالح الكيلاني، عن إنضمام الفنان عنبه، لمسلسل «الكوتش ، ونشر صور تجمعهما معا.
كما عبر المطرب عنبة، عن سعادته في المشاركة بمسلسل الكوتش والتعاون مع المخرج وشركة الفارس ميديا للانتاج وكل فريق العمل.
«الكوتش» يتكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي ويشارك رانيا التومي، مجموعة من الفنانين "الكوتش" من إخراج أحمد صالح الكيلاني وإنتاج شركة الفارس ميديا للمنتج سامح عبد العظيم.
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