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وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

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وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:40 صباحاً - أعلنت فريدة عمرو، زوجة نجل الفنان محمد فؤاد، وفاة جد زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت فريده قائلة: “إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى جد زوجي عبدالرحمن فؤاد، الحاج حنفي الشندويلي، والد حبيبتي مروة الشندويلي، وستقام صلاة الجنازة غدًا بمسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة الظهر والدفن في مقابر المجاورين بصلاح سالم”.

وأضافت: «اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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