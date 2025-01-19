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تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة الكثيفة غدا على هذه الطرق - أخبار كلمتك

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تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة الكثيفة غدا على هذه الطرق - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة الكثيفة غدا على هذه الطرق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:50 مساءً - حالة الطقس غدا، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مما تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

 


وناشدت الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:


1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية


3_ اضاءة كشافات الشبورة المائية

4_  زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_  استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين  ، حيث يسود طقس معتدلا على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئا على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:13

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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