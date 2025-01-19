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البرومو الرسمي لمسلسل روح جدو بطولة رنا رئيس (فيديو) - أخبار كلمتك

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البرومو الرسمي لمسلسل روح جدو بطولة رنا رئيس (فيديو) - أخبار كلمتك

البرومو الرسمي لمسلسل روح جدو بطولة رنا رئيس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:50 مساءً - أطلقت منصة شوفها البرومو الرسمي لمسلسل روح جدو للفنانة رنا رئيس وهو ثاني تجارب رنا رئيس في عالم البطولة المطلقة بعد مسلسل انترفيو.

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وكتب الحساب الرسمي للمنصة الفيديو عبر تطبيق انستجرام مرفقا بتعليق “الإعلان الرسمي لمسلسل روح جدو يعرض بداية من 22 يناير على شوفها بجميع الدول”.

تفاصيل مسلسل روح جدو 

ومسلسل روح جدو يتكون من 8 حلقات وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.    

والمسلسل من بطولة رنا رئيس ويشاركها البطولة إسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، محمد المحمدي، وآخرين.

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والعمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي، وتدور قصة المسلسل حول شخصية دكتورة، تجسدها رنا رئيس، وخطيبها الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويجسده إسلام إبراهيم، والاثنين يواجهان معًا سلسلة من الأحداث الكوميدية المرعبة بعد محاولتهما بيع قصر قديم ويكتشفان وجود عفاريت تسكنه، مما يضعهما في مواقف طريفة ومثيرة.    

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وتم الانتهاء من تصوير المسلسل منذ عدة أشهر،  ومن المقرر عرضه قريبا عبر منصة شوفها وكذلك تطبيق Twist TV.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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