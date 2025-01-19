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الرياضة - 09:26 - سعر الذهب عيار 21 بكام؟.. الأصفر يستقر في التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:26 - سعر الذهب عيار 21 بكام؟.. الأصفر يستقر في التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - سعر الذهب عيار 21 بكام؟.. الأصفر يستقر في التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 09:26 مساءً - يشهد سعر الذهب العالمي تقلبات كثيرة في الفترة الحالية، بسبب ترقب كل أسواق الذهب تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، الذي يتوقع أن تكون سياساته سببا في ارتفاع أسعار الذهب، خاصة مع زيادة التضخم في الولايات المتحدة وارتفاع البطالة.

واستقر سعر الذهب في الأسواق المحلية اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية، فسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها للبيع.

سعر الربع جنيه الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025
سعر الذهب

سعر الذهب

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.

ماهو مصير سعر الذهب في 2025؟
آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية نحو 4314.25 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 بدون مصنعية

ووصل سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات إلى مستوى 3954.75 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الذهب الآن في سوق الصاغة
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد

كما بلغ سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية نحو 3775 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء

سعر الذهب الآن عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات المسائية نحو 3235.75 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14 في مساء التعاملات

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14 فوصل في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 2516.75 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب العالمي

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد فسجل نحو 2157.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

واستقر سعر الذهب عيار 9 في مساء التعاملات عند مستوى 1617.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025 نحو 30200 جنيه للبيع، 30000 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4314.25 جنيه 4285.75 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3954.75 جنيها 3928.5 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3775 جنيها 3750 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3235.75 جنيه 3214.25 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2516.75 جنيه 2500 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30200 جنيه 30000 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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