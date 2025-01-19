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في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. وزيرة التضامن تشارك في احتفالية حزب مستقبل وطن - أخبار كلمتك

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في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. وزيرة التضامن تشارك في احتفالية حزب مستقبل وطن - أخبار كلمتك

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. وزيرة التضامن تشارك في احتفالية حزب مستقبل وطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 10:06 مساءً - شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية حزب مستقبل وطن باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقيادات الحزب، وعدد من الشخصيات العامة، وشملت الاحتفالية عروضا فنية للمبدعين من ذوي الإعاقة، وتكريم للأبطال الرياضيين.

وأبدت الدكتورة مايا مرسي سعادتها الشديدة بالتواجد في هذه الاحتفالية، قائلة:" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "جبر" بخاطر مصر كلها، وهو الدرع والسيف والمدافع الأول عن المرأة المصرية وعن الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بعمل حزب مستقبل وطن، ووصوله لأعداد كبيرة من المستفيدين، ووصوله إلى مساحات واسعة على الأرض، وتقديمه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص من ذوي الإعاقة، مطالبة الحزب بزيادة تمثيل السيدات وذوي الإعاقة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي حديثها للأشخاص من ذوي الإعاقة قائلة: "احلموا ووراكم حكومة هتنفذ لكم كل أحلامكم".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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