وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:50 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور عبدالعزيز حسانين محمد سعد قنصوه، رئيسًا لجامعة الإسكندرية.
• الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس محمد عوض الله، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة بنها.
• الدكتور هاني خميس أحمد عبده، عميدًا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية.
• الدكتورة سناء عبدالعظيم إبراهيم غندور، عميدًا لكلية التمريض جامعة بورسعيد.
• الدكتور محمد رمضان السيد علي، عميدًا لكلية العلوم جامعة بورسعيد.
• الدكتور عيسوي قاسم محمود رزق، عميدًا لكلية الزراعة جامعة طنطا.
• الدكتور وليد عبدالعظيم إبراهيم البرقي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.
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