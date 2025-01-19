وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:50 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور عبدالعزيز حسانين محمد سعد قنصوه، رئيسًا لجامعة الإسكندرية.

• الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس محمد عوض الله، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة بنها.

• الدكتور هاني خميس أحمد عبده، عميدًا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

• الدكتورة سناء عبدالعظيم إبراهيم غندور، عميدًا لكلية التمريض جامعة بورسعيد.

• الدكتور محمد رمضان السيد علي، عميدًا لكلية العلوم جامعة بورسعيد.

• الدكتور عيسوي قاسم محمود رزق، عميدًا لكلية الزراعة جامعة طنطا.

• الدكتور وليد عبدالعظيم إبراهيم البرقي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

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