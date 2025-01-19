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غزل المحلة يعلن تعاقده مع موسى فراوي مدافع البنك الأهلي - أخبار كلمتك

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غزل المحلة يعلن تعاقده مع موسى فراوي مدافع البنك الأهلي - أخبار كلمتك

غزل المحلة يعلن تعاقده مع موسى فراوي مدافع البنك الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:55 مساءً - أعلن غزل المحلة عبر بيان رسمي عن تعاقده مع موسى فراوي مدافع البنك الأهلي والمنتخب الفلسطيني في إطار خطة تدعيمات صفوف زعيم الفلاحين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وجاء بيان غزل المحلة لإعلان التعاقد مع اللاعب كالتالي: في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنادي، وبناءً على طلب الكابتن شوقي غريب أنهى نادي غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب موسى فراوي - مدافع البنك الأهلي ولاعب المنتخب الفلسطيني.

ويعتبر موسي فراوي ثالث صفقات غزل المحلة خلال الانتقالات الجارية حيث سبق وأعلن زعيم الفلاحين ضم أحمد ياسين وعبد الرحمن جبنة.

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غزل المحلة يضم عبد الرحمن جبنة لاعب الاتحاد السكندري

وأعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي عن تعاقده مع عبد الرحمن جبنة لاعب الاتحاد السكندري الحالي والمقاولون العرب السابق على سبيل الإعارة في إطار خطة تدعيمات صفوف زعيم الفلاحين خلال الانتقالات الشتوية الجارية. 

وقال نادي المحلة في بيانه: "في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن عمر سعد - مدير شئون اللاعبين، وقع اللاعب عبد الرحمن جبنة - خط وسط الاتحاد على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية الشراء.

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منتخب الشباب يتعادل أمام غزل المحلة وديا

وانتهت مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام الفريق الأول بنادي غزل المحلة، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد المحلة، في إطار استعدادات منتخب الشباب لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر انطلاقه في كوت ديفوار في أبريل المقبل. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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