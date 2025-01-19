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الدوري الإسباني، ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية - أخبار كلمتك

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الدوري الإسباني، ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:45 مساءً - انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني الممتاز بعد الفوز على حساب ضيفه لاس بالماس 4-1 ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

 

ريال مدريد يهزم لاس بالماس

تقدم لاس بالماس مبكرًا، في الثانية 28 عن طريق فابيو سيلفا، ثم رد ريال مدريد بقوة، وتعادل عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، وأضاف إبراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 33، ثم عاد مبابي بالهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 36، واختتم رودريجو جويس رباعية ريال مدريد في الدقيقة 57.

بهذا الفوز، انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد، أقرب ملاحقيه، و7 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 22 في المركز الرابع عشر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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