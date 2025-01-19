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مشاهير العرب - بـ «اللون الأسود».. سمية الخشاب تخطف الأنظار في Joy Awards - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بـ «اللون الأسود».. سمية الخشاب تخطف الأنظار في Joy Awards - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «اللون الأسود».. سمية الخشاب تخطف الأنظار في Joy Awards - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 09:26 مساءً - تصدرت الفنانة سمية الخشاب التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حضرت حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم مساء أمس السبت 18 يناير في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إطلالة سمية الخشاب في حفل جوي أووردز 2025

اختارت سمية الخشاب الفستان من أحدث مجموعات أيمن لحموني لشتاء 2025، خاصة وأن خامته المخملية هي موضة لا تنتهي أبدا في فصل الشتاء، وتصميمه الكلاسيكي يجعله لا يقف أمام عام محدد، فهو تصميم يصلح لأي وقت.

سمية الخشاب

جاء فستان سمية الخشاب بتصميم كتف واحد وضيق وطويل، مع درابيهات عند منطقة الخصر، ومزود باكسسوارات ذهبية على شكل عقرب.

وقالت سمية الخشاب إنها تثق في تصميمات أيمن لحموني، ولذلك تتعاون معه باستمرار، وأما عن أكثر ما أعجبها في الفستان فهو بساطته، وخامته المخمل الثقيلة في هذه الأجواء.

سمية الخشاب

سمية الخشاب تشارك بفيلم سعودي

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن مشاركتها في موسم رمضان 2025 بمسلسل سعودي.

وقالت سمية الخشاب خلال لقاء حضورها حفل Joy Awards: بعمل مسلسل «أم أربعة وأربعين»، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح، معانا مجموعة من النجوم من كل أنحاء الوطن العربي أنا الوحيدة اللي مصرية، من العراق والكويت والإمارات والسعودية.

وتابعت سمية الخشاب: «هو مسلسل أكتر من رائع وفكرته جديدة جدا مش عايزة أحرقه بس إن شاء الله نشوف «أم أربعة وأربعين» السنة اللي جايه في Joy Awards».

سمية الخشاب

مسلسل أم أربعة وأربعين

يدور مسلسل «أم أربعة وأربعين»، في إطار درامي اجتماعي، وهو من تأليف هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم: سمية الخشاب، جومانا مراد، وميس قمر، وهدى الخطيب.

تنتظر سمية الخشاب عرض أحدث أفلامها «أوراق التاروت»، الفيلم من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما منهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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