مشاهير العرب - جوائز حفل Joy Awards.. قائمة الفائزين بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:01 صباحاً - حفل Joy Awards 2025.. انطلق حفل Joy Awards في نسخته الخامسة، أمس السبت، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، حيث حصل الفنانون العرب والأجانب على جوائز مختلفة تقديراً لجهودهم ونجاحهم المتميز في الكثير من الأعمال.

حفل Joy Awards

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قائمة الفائزين بجائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awards

حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة، النجم الأمريكي مورغان فريمان، وقدمها له صديقه السير أنتوني هوبكنز.

كما حصل الفنان السوري ياسر العظمة على جائزة الإنجاز مدى الحياة وسلمه التكريم الفنان السعودي ناصر القصبي.

حصل مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيللي، والمؤلف الموسيقي الألماني هانز زيمر حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة.

كما حصل المخرج عبد الله المحيسن، والمخرج الكوري الجنوبي جي كي يون على جائزة الإنجاز مدى الحياة.

حصل المطرب الكويتي عبد الله الرويشد على جائزة الإنجاز مدى الحياة.

قائمة الفائزون في حفل Joy Awards

- حصل المخرج محمد عبد العزيز على جائزة صناع الترفيه الفخرية، وقدمها له ابنه الفنان كريم عبد العزيز.

- حصل الفنانة العنود عبد الحكيم بجائزة الوجه الجديد المُفضل عن دورها في مسلسل بيت العنكبوت.

- حصل فيلم ولاد رزق 3 على جائزة الفيلم المفضل في حفل Joy Awards 2025.

- حصل الفنان سامر إسماعيل بجائز الممثل المفضل في فئة المسلسلات، عن دوره في مسلسل العميل.

- حصلت الفنانة هدى حسين على جائزة الممثلة المفضلة عن دورها في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.

- حصل طارق العريان على جائزة المخرج المفضل في فئة الأفلام عن ولاد رزق 3.

الفائزون في حفل Joy Awards

- حصلت أنغام عن أغنية هو أنت مين، وتامر عاشور عن هيجي لي موجوع على جائزة الأغنية الأكثر رواجاً.

- حصلت هنا الزاهد على جائزة الممثلة المفضلة في فئة الأفلام، عن دورها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة.

- حصل هشام ماجد على جائزة الممثل المفضل عن دوره في فيلم «X مراتي».

- حصلت الفنانة أصالة بجائزة المطربة المفضلة في حفل جوائز صُناع الترفيه.

- حصل مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر جائزة المسلسل المصري المفضل.

- حصلت هتان السيف على جائزة الرياضية المفضلة ضمن فئة الرياضة.

جوائز حفل Joy Awards

- حصل الممثل ماثيو ماكونهي على جائزة شخصية العام.

- حصل الممثل هريثك روشان على جائزة صناع الترفيه الفخرية.

- حصل مسلسل زوجة واحدة لا تكفي على جائزة المسلسل الخليجي المفضل.

- حصل مدرسة الروابي للبنات على جائزة المسلسل المشرقي المفضل.

- حصلت رشا شربتجي على جائزة المخرجة المفضلة في فئة المسلسلات عن مسلسل ولاد بديعة.

في نسخته الخامسة.. الفائزون في حفل Joy Awards

- حصل راكان آل ساعد على جائزة الوجه الجديد المفضل.

- حصل المصمم زهير مراد على جائزة صناع الترفيه الفخرية.

- حصل مسلسل شباب البومب الموسم 12 على جائزة المسلسل الخليجي المفضل.

- حصل ماجد المهندس على جائزة الأغنية المفضلة ضمن فئة الموسيقى.

- حصل الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن رحمه الله على جائزة صناع الترفيه الماسية.