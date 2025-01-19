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رنا حسان تشارك بـ"المراكب الورقية" في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

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رنا حسان تشارك بـ"المراكب الورقية" في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

رنا حسان تشارك بـ"المراكب الورقية" في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:54 مساءً -  

تشارك الروائية الشابة رنا محمد حسان في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 بروايتها باللغة الإنجليزية "المراكب الورقية بيننا"، والتي تعرض في أجنحة دار المعارف للطبع والنشر والتوزيع ودار النخبة ودار ليدرز ووكالة الأهرام للتوزيع.

 

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أحداث الرواية


تقع الرواية التي تحمل اسم “The Paper Boats Between Us” في 328 صفحة من القطع المتوسط، وتسرد من خلال «ديانا» بطلة روايتها التي تستهلها بمشهد للانتحار يحبس الأنفاس، كيفية تعامل فتاة في مقتبل عمرها مع تجربة قاسية وصعبة للعثور على عائلتها بعد أن افترقت عنهم في ظروف غامضة في طفولتها، وكيف عاشت الحلم الذي لم يغب عنها بلقاء أسرتها الحقيقية رغم ما مر بها من أحداث وظروف تفوق القدرة على التحمل.

 

 

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وتتناول الرواية ــ في إثارة وتشويق بين الحكي والسرد ــ تجربة البحث المريرة التي خاضتها "ديانا" عن أسرتها والتي تمر خلالها بأحداث متباينة كان مجدافها في الوصول إلى الأمل رسائلها عبر المراكب الورقية التي كانت أداة الوصل الوحيدة التي تنقلها من العزلة والانطواء وفقدان الأمل عبر مناجاة شقيقها وأمها وأبيها حتى ولو تاهت سطورها بين الأمواج. وسط معاناة ذاتية عاطفية مستندة إلى أوجاع الفقد والتشتت وضياع البوصلة، مع عدم فقد ومضات الأمل.

 


وقد تناول الكاتب الكبير الدكتور ياسر ثابت الرواية ضمن كتابه "برتقال وأشواك.. أدب برائحة البارود" ضمن تناوله لـ"عالم الرواية"، وقال إنها حافلة بحكايات حميمة، ولمحات ذكية عن سوسيولوجيا الناس وثقافاتهم وهوياتهم المُتصارعة، أمس واليوم، وأن أحداثها تتدفق وأن أجمل ما في الرواية هو تماسك بنيتها، إلى جانب هذا النزوع إلى امتشاق لغة الجمال بجُملٍ شديدة العذوبة والصدق، كما لو أنها تسعى إلى انتشال شخوص العمل -وربما القراء أيضًا- من حالة الحيرة، وتحفيزهم على البحث في دواخلهم عن أنوار الطمأنينة.


وقالت رنا حسان: إنها فخورة بأن تكون روايتها موضع تناول من جانب كاتب كبير هو الدكتور ياسر ثابت، وعبرت عن سعادتها بأن يكون تناول روايتها في كتاب واحد يجمع نخبة من أفضل الروايات العربية والأجنبية.
وقاربت رنا الانتهاء من روايتها الجديدة باللغة الإنجليزية، كما يصدر لها قريبا الترجمة العربية لرواية "المراكب الورقية بيننا" ومجموعة قصصية جديدة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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