شعفل يدعو الجميع الى التفاعل مع حملة تنظيم السيارات الخاصة المغادرة الى السعودية عبر الوديعة - أخبار كلمتك

تواصل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، عملها الدؤوب للحد من مشكلة الزحام والتكدس الحاصلة في ميناء الوديعة البري من خلال آليات عمل حديثة لتنظيم عملية وصول السيارات الخاصة الى ميناء الوديعة البري ومغادرتها الى المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح لوسائل الاعلام، اوضح رئيس الهيئة الاستاذ فارس احمد شعفل، ان العمل على تنظيم مرور السيارات الخاصة جارٍ على قدم وساق منذ تدشين العمل بالنظام الالكتروني الخاص بححز مواعيد مرور السيارات عبر الوديعة الاثنين الفائت.

وكشف شعفل، ان الهيئة حجزت 306 موعد مرور منذ 13 يناير وحتى عصر اليوم، مؤكدا ان النظام الجديد سيسهم وبشكل كبير في الحد من الزحام وتقليل معاناة المسافرين جراء الانتظار الشاق في ميناء الوديعة.

ودعا رئيس الهيئة المسافرين الى السعودية على متن سياراتهم الخاصة الى ضرورة الالتزام بهذه الاجراءات الجديدة التي وضعت في الاساس لخدمتهم والى سرعة توجههم الى فروع الهيئة في المحافظات او التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بالهيئة من خلال ارقام الهواتف التي عمتتها الهيئة خلال الايام الماضية، داعيا في ذات السياق كافة شرائح المجتمع خصوصا الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الى التفاعل الإيجابي مع الحملة ومساندة انجاحها باعتبارها مسؤولية جمعية.

الجدير ذكره ان صنعاء تصدرت المحافظات الأكثر حصولا على عدد حجوزات المرور بعدد 88 موعد مرور تلتها حضرموت 55 ثم عدن 28 ومحافظة إب 27 موعد مرور، ثم باقي المحافظات باعداد متفاوتة.

