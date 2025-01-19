تصعيد حوثي خطير نحو الجنوب (صدمة) - أخبار كلمتك



كشف الإعلامي ياسر اليافعي ان جماعة الحوثي تواصل التصعيد الهجمات على الحدود الجنوبية

وقال اليافعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏الحوثيون يواصلون تصعيد هجماتهم على الحدود الجنوبية، مستهدفين جبهات الضالع والمسيمير. اليوم، تزف منطقة الشهداء في الأزراق الشهيد الخامس خلال أقل من ثلاثة أيام، كما ارتقى الشهيد سالمين صالح سالمين من أبناء أبين في جبهة حبيل حنش المسيمير محافظة لحج.



وتابع بالقول:

هذا التصعيد الحوثي جنوبًا يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على الجبهات الجنوبية بعد استغلال أحداث غزة والبحر الأحمر كذرائع.



واختتم ياسر اليافعي منشوره قائلاً:

التحضير على جميع المستويات ضرورة ملحّة، والصمت من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تجاه هذا التصعيد غير مقبول ويثير الكثير من التساؤلات.

نسأل الله ان يرحم الشهداء يشفي الجرحى