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تصعيد حوثي خطير نحو الجنوب (صدمة) - أخبار كلمتك

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تصعيد حوثي خطير نحو الجنوب (صدمة) - أخبار كلمتك

تصعيد حوثي خطير نحو الجنوب (صدمة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 07:22 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشف الإعلامي ياسر اليافعي  ان جماعة الحوثي تواصل التصعيد الهجمات على الحدود الجنوبية

وقال اليافعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏الحوثيون يواصلون تصعيد هجماتهم على الحدود الجنوبية، مستهدفين جبهات الضالع والمسيمير. اليوم، تزف منطقة الشهداء في الأزراق الشهيد الخامس خلال أقل من ثلاثة أيام، كما ارتقى الشهيد سالمين صالح سالمين من أبناء أبين في جبهة حبيل حنش المسيمير محافظة لحج.


وتابع بالقول:
هذا التصعيد الحوثي جنوبًا يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على الجبهات الجنوبية بعد استغلال أحداث غزة والبحر الأحمر كذرائع.


واختتم ياسر اليافعي منشوره قائلاً:
التحضير على جميع المستويات ضرورة ملحّة، والصمت من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تجاه هذا التصعيد غير مقبول ويثير الكثير من التساؤلات.
نسأل الله ان يرحم الشهداء يشفي الجرحى

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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