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وقفة احتجاجية تتدد بقرارات وزير الداخلية - أخبار كلمتك

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وقفة احتجاجية تتدد بقرارات وزير الداخلية - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية تتدد بقرارات وزير الداخلية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 08:22 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت محافظة شبوة وقفة احتجاجية نظمها منتسبو القوات الخاصة للمطالبة برواتبهم الموقوفة، والتي يتم نقلها إلى محافظة مأرب في خطوة أثارت استياء الأفراد ورفضهم القاطع لهذه التصرفات.

وأكد المحتجون أنهم يطالبون فقط بحقوقهم المشروعة، وأنهم يرفضون بشكل قاطع أي محاولة لإجبارهم على الدوام في مأرب أو الانخراط في صراعات لا تعنيهم، مؤكدين أن واجبهم هو خدمة شبوة والدفاع عن أرضها وأهلها.

وأعرب الأفراد عن استيائهم من عدم استجابة محافظ شبوة والقيادة المحلية لمطالبهم، حيث تم إرسال أطقم عسكرية لمنع الوقفة الاحتجاجية بدلًا من السعي إلى حل المشكلة وضمان حقوق الجنود.

وقال أحد المحتجين: "نحن نطالب بحقوقنا فقط، ولا نريد سوى استلام رواتبنا بشكل منتظم دون نقلها إلى مأرب أو غيرها. من حقنا أن نعيش بكرامة ونرفض أن نكون أدوات لخدمة أجندات لا تخدم شبوة".

المطالب الأساسية للأفراد تشمل:

1. صرف الرواتب المتأخرة بشكل فوري ومنتظم.


2. التوقف عن نقل الرواتب إلى مأرب.


3. عدم إجبار الأفراد على الدوام خارج شبوة في ظروف تتعارض مع مصالح المحافظة وأمنها.

 

وأعرب المحتجون عن أملهم في أن يصل صوتهم إلى الجهات المختصة والمعنية، وأن يتم التعامل مع قضيتهم بجدية وشفافية لتحقيق العدالة وضمان استقرار الوضع في المحافظة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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