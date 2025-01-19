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الكشف عن حقيقة تسليم غزوان المخلافي لامن تعز - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة تسليم غزوان المخلافي لامن تعز - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة تسليم غزوان المخلافي لامن تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 01:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

تداول ناشطون انباء تتحدث عن تسليم المطلوب امنيا غزوان المخلافي لشرطة تعز
وقالت مصادر امنية:لا صحة لما يتم تداوله حول تَسلُّم شرطة تعز  "غزوان المخلافي" من قبل شرطة عدن، والمطلوب أمنيًا في تعز على ذمة قضايا قتل وتقطعات وحرابة ومقاومة السلطات. 
ونفت المصادر تسليم أو تَسلّم المدعو "غزوان المخلافي".
وكان الإعلام الأمني لشرطة تعز قد أعلن عن استلام 3 مطلوبين من شرطة عدن، في إطار التعاون الأمني بين المحافظات،ولكن لم يكن المخلافي ضمنهم، كما هو متداول. يُذكر أن المخلافي اختفى من مدينة تعز بعد مقتل شقيقه إثر مواجهة مع الأمن في أكتوبر 2022، إلا أنه عاد للظهور في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث استضافه عضو المجلس السياسي للحوثيين سلطان السامعي في فبراير 2023

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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