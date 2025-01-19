الكشف عن حقيقة تسليم غزوان المخلافي لامن تعز - أخبار كلمتك

تداول ناشطون انباء تتحدث عن تسليم المطلوب امنيا غزوان المخلافي لشرطة تعز

وقالت مصادر امنية:لا صحة لما يتم تداوله حول تَسلُّم شرطة تعز "غزوان المخلافي" من قبل شرطة عدن، والمطلوب أمنيًا في تعز على ذمة قضايا قتل وتقطعات وحرابة ومقاومة السلطات.

ونفت المصادر تسليم أو تَسلّم المدعو "غزوان المخلافي".

وكان الإعلام الأمني لشرطة تعز قد أعلن عن استلام 3 مطلوبين من شرطة عدن، في إطار التعاون الأمني بين المحافظات،ولكن لم يكن المخلافي ضمنهم، كما هو متداول. يُذكر أن المخلافي اختفى من مدينة تعز بعد مقتل شقيقه إثر مواجهة مع الأمن في أكتوبر 2022، إلا أنه عاد للظهور في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث استضافه عضو المجلس السياسي للحوثيين سلطان السامعي في فبراير 2023