بيان هام بشأن مقدارت محافظة شبوة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:42 مساءً - اصدر حلف قبائل شبوة بياناً لرفض ممارسات وزارة النفط والمعادن التي تعبث بمقدارت محافظة شبوه.

وجاء في نص البيان:

تابع حلف قبائل شبوة برئاسة الشيخ فارس الخبيلي بقلق بالغ واستنكار شديد الممارسات التي تقوم بها وزارة النفط والمعادن بالتعاون مع شركة OMV في إدارة قطاع النفط في محافظة شبوة، والتي تتم دون إشراك السلطة المحلية أو أبناء المحافظة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص مستقبلهم، إن هذه الممارسات تعد استهتارًا واضحًا بمصالح شبوة وأهلها، وتفتح الباب أمام كوارث بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة قد تؤثر سلبًا على الأجيال القادمة.

لقد أصبح جليًا أن سياسات الوزارة والجهات الحكومية الاخرى والشركة المشغلة تهدف إلى استنزاف خيرات شبوة لصالح فئة محددة، في الوقت الذي يعاني فيه أبناء المحافظة من تدهور الخدمات الأساسية وغياب التنمية الحقيقية. إن تجاهل المطالب المشروعة لأبناء شبوة لم يعد مقبولًا بأي حال من الأحوال، وفيما يلي أبرز مطالبنا:

1. إشراك السلطة المحلية وأبناء شبوة في اتخاذ القرارات المصيرية:

يجب أن يكون لأبناء شبوة دور رئيسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة قطاع النفط، بما يضمن حماية حقوقهم وتحقيق مصالحهم، ونؤكد أن أي حوارات أو اجتماعات تُعقد خارج شبوة، مثل تلك التي تُجرى في مصر، وأي اتفاقات تُبرم دون مشاركة فعالة من السلطة المحلية وأبناء شبوة، لا تمثل إرادتنا ولن تكون ملزمة لنا. إن أي اتفاقات يتم التوصل إليها دون مشاورة أصحاب الحق وأهل الأرض ستظل مرفوضة ولن تعكس تطلعاتنا أو مصالحنا الحقيقية.

2. سرعة الموافقة على إنشاء شركة بتروشبوة:

نحن نطالب وبإلحاح بضرورة إنشاء شركة بتروشبوة، أسوة بالمحافظات النفطية الأخرى، لتمكين أبناء شبوة من إدارة قطاع النفط وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

3. إنشاء مصفاة نفطية في شبوة:

إنشاء مصفاة نفطية محلية يعد أمرًا بالغ الأهمية للمحافظة على الثروات النفطية واستثمارها بشكل صحيح، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال النفط.

4. تمكين أبناء شبوة في المناصب النفطية:

يجب تمكين أبناء شبوة من شغل المناصب النفطية كحق مشروع لهم في إدارة ثرواتهم الطبيعية، بما يساهم في استدامة التنمية المحلية ويعزز دورهم في قطاع النفط.

5. ربط المديريات بالكهرباء من الشركات النفطية:

يجب على الشركات النفطية توفير الطاقة الكهربائية لمديريات المحافظة، والعمل على ربط كافة المديريات بالشبكة الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة.

6. منح أبناء شبوة العمل في الشركات النفطية:

نطالب بمنح فرص عمل عادلة لأبناء شبوة في الشركات النفطية العاملة في المحافظة، وذلك في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع النفطي، مما يساهم في تقليل البطالة وتوفير سبل العيش الكريم.

إن حلف قبائل شبوة يؤكد رفضه القاطع لاستمرار هذه السياسات الإقصائية التي تضر بمصالح المحافظة وأبنائها، ونؤكد على أن هذه المطالب تمثل حقوقًا مشروعة لأبناء شبوة ولن نتوانى في الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة، وإن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تفاقم الأزمات، وسيظل أبناء شبوة في صدارة المدافعين عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.

وندعو أبناء شبوة إلى رص الصفوف وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والضيقة، إن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعًا توحيد جهودنا والعمل معًا من أجل تحقيق تطلعاتنا المشروعة في التنمية والعدالة الاجتماعية، لن يكون هناك مستقبل مزدهر لشبوة إلا بتعاوننا وتكاتفنا، ولابد أن نتجاوز جميع الخلافات والنزاعات التي قد تعيق تقدمنا فمستقبلنا ولن نسمح بأن تُهدر حقوقنا أو تُسلب ثرواتنا.

إننا في حلف قبائل شبوة نؤكد مرة أخرى أن هذه المطالب ليست مجرد طلبات عابرة، بل هي حقوقنا التي لن نتنازل عنها، وسنظل في مقدمة المدافعين عنها بكل الوسائل القانونية والشعبية. فلنستمر في النضال من أجل شبوة وأبنائها، ولنكن صوتًا واحدًا في مواجهة أي محاولات للإضرار بمصالحنا.

صادر عن:

حلف قبائل شبوة

16 يناير 2025م