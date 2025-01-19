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مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر لعبت دورا حاسما في وقف الحرب بغزة - أخبار كلمتك

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مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر لعبت دورا حاسما في وقف الحرب بغزة - أخبار كلمتك

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر لعبت دورا حاسما في وقف الحرب بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 10:10 مساءً - أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المواطنين الفلسطينيين الذين بدأوا بالعودة إلى مناطقهم السكنية في رفح، خان يونس، جباليا، وبيت لاهيا.

تصعيد الاحتلال في غزة

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “القاهرة الإخبارية”: أن هذا التصعيد أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف: أن هذه الانتهاكات المستمرة تعكس نية الاحتلال الإسرائيلي في قتل المدنيين الفلسطينيين وإفساد فرحتهم بالوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول ارتكاب مزيد من الجرائم منذ ساعات الصباح وحتى اللحظات الأخيرة قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

دور مصر في وقف إطلاق النار بغزة

وأوضح الشوا أن الدولة المصرية لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق هذا الاتفاق، لافتًا إلى أن هناك شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي أرسلتها مصر، مصطفة أمام معبر رفح.

وأكد أن قطاع غزة يمر بظروف كارثية نتيجة الحصار الإسرائيلي، ويحتاج إلى كل أنواع الدعم، من مواد غذائية وطبية إلى مستلزمات الإيواء مثل الخيام وغيرها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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