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تصريح صادم للشرعية بشأن اختطاف واخفاء هذه الإعلامية - أخبار كلمتك

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تصريح صادم للشرعية بشأن اختطاف واخفاء هذه الإعلامية - أخبار كلمتك

تصريح صادم للشرعية بشأن اختطاف واخفاء هذه الإعلامية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 07:22 مساءً - كلمتك: خاص

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن استمرار جماعة الحوثي  باخفاء الاعلامية والناشطة المدنية سحر الخولاني، قسرا، للشهر الخامس

 

وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في اخفاء الاعلامية والناشطة المدنية سحر الخولاني، قسرا، للشهر الخامس، وتجاهل المطالبات وحملات التضامن معها، امتداد لممارساتها القمعية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها الغاشم على الدولة، واستخفافها بالقوانين الدولية

وأكد الوزير الارياني بالقول:تعرضت الإعلامية سحر الخولاني، للاختطاف القسري من منزلها في 10 سبتمبر 2024، فقط لأنها كانت تقوم بدورها المهني في تسليط الضوء على معاناة المواطنين، ورفضها الخضوع للضغوط والتهديدات التي مورست بحقها لوقف انتقاداتها للوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية

موضحاً ان اختطاف سحر الخولاني هو جزء من نهج مستمر في التنكيل بالنساء اليمنيات بشكل خاص، فعلى مدار سنوات الانقلاب تعرضت المئات من الصحفيات والناشطات للاعتقالات والملاحقات والتعذيب، في محاولة من مليشيا الحوثي لتقييد حريتهن، ومنعهن من المشاركة في الحياة العامة

مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بالاضطلاع بدورهم في الضغط على مليشيا الحوثي لإجبارها على إطلاق الإعلامية سحر الخولاني بشكل فوري، وكافة المحتجزات والمخفيات قسرا في معتقلاتها، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في الجرائم والانتهاكات

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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