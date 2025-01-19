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ميار نجيب رئيسا لقطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات - أخبار كلمتك

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ميار نجيب رئيسا لقطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات - أخبار كلمتك

ميار نجيب رئيسا لقطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:15 مساءً - تولت ميار نجيب منصب رئيس قطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات “WE”.

تتمتع “نجيب” بخبرة طويلة تزيد على عشرين عاما في مجال الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي والتسويق وبناء العلامات التجارية. 

دعم العلامات التجارية 

قبل تولى ميار نجيب منصبها بالشركة المصرية للاتصالات، تولت مهام الإعلام والعلاقات العامة في العديد من الشركات الدولية أبرزها: "إنتل"، "فاليو"، "فيليب موريس"، وقادت خلالها مجموعة متميزة من الحملات الإعلامية والتسويقية التي كان لها أثر كبير في دعم العلامات التجارية على المستوى المؤسسي والتسويقي. 


حصلت ميار نجيب على بكالوريوس الإعلام والصحافة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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