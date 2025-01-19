ميار نجيب رئيسا لقطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:15 مساءً - تولت ميار نجيب منصب رئيس قطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات “WE”.

تتمتع “نجيب” بخبرة طويلة تزيد على عشرين عاما في مجال الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي والتسويق وبناء العلامات التجارية.

دعم العلامات التجارية

قبل تولى ميار نجيب منصبها بالشركة المصرية للاتصالات، تولت مهام الإعلام والعلاقات العامة في العديد من الشركات الدولية أبرزها: "إنتل"، "فاليو"، "فيليب موريس"، وقادت خلالها مجموعة متميزة من الحملات الإعلامية والتسويقية التي كان لها أثر كبير في دعم العلامات التجارية على المستوى المؤسسي والتسويقي.



حصلت ميار نجيب على بكالوريوس الإعلام والصحافة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004.

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