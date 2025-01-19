حديث جديد بشأن هذا الإنفجار العنيف والمروع والذي تسبب بوفاة 40 وإصابة العشرات - أخبار كلمتك

علق ناصر الشليلي على حادثة انفجار محطة غاز بمحافظة البيضاء والذي تسبب بوفاة 40 وإصابة العشرات

وقال الشليلي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏أبناء البيضاء

أنتم في قائمة الشرف والمجد .

لقد أثبتم بمواقفكم الرجوليه وشهامتكم العريقة وتعاملكم الانساني مع حادث إنفجار محطات الغاز أنكم فعلا بيضان الوجيه ورجال المواقف صغيركم والكبير غنيكم والفقير ورفعنا بكم روؤسنا الى عنان السماء .



وتابع بالقول:

لقد كان انفجار محطات الغاز حادث اليم وكارثة كبيرة أوجعت قلوبنا وأدمعت عيوننا وأحزنت أرواحنا ولم يخفف عنا وطأة الكارثة وهول المصاب الا مواقفكم الاخوية المشرفة وكل واحد بما يستطيع فبيض الله وجيهكم ورفع الله قدركم .

واختتم بالقول:

الى كل بيضاني أقول عظم الله اجر الجميع في جميع شهداء الانفجار وشفى الله الجرحى .

وعاشت البيضاء بيضاء حرة أبية



وقال مسؤول في الحكومة الساعات الماضية الجمعة، إن عدد من لقوا حتفهم جراء انفجار محطة الغاز بمحافظة البيضاء ارتفع إلى 40 إضافة إلى إصابة العشرات.

وأوضح عارف العمري مدير الإعلام في البيضاء إن الحادث أوجد مأساة كبيرة، إذ ارتفع عدد الوفيات إلى 40 حالة والمصابين إلى أكثر من 70 أغلبهم حالتهم حرجة.

مؤكداً انه تم نقل مجموعة كبيرة من الجرحى حالتهم خطيرة إلى مستشفيات مدينة عدن لتلقى العلاج، بسبب افتقار البيضاء للإمكانات الطبية اللازمة.

