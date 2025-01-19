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الحوثيون يحذرون من مغبة "أي عدوان" على اليمن خلال هذه فترة - أخبار كلمتك

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الحوثيون يحذرون من مغبة "أي عدوان" على اليمن خلال هذه فترة - أخبار كلمتك

الحوثيون يحذرون من مغبة "أي عدوان" على اليمن خلال هذه فترة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 09:27 صباحاً - كلمتك/مونت كارلو الدولية

حذر الحوثيون في اليمن صباح اليوم الأحد ما سمّوه "القوات المعادية في البحر الأحمر" من "مغبة أي عدوان" على اليمن خلال فترة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أعلنت الجماعة المدعومة من إيران والتي تسيطر على مساحات واسعة من اليمن والعاصمة صنعاء مسؤوليتها عن هجوم على سفن حربية عدة بما في ذلك حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس هاري ترومان.

وقال الحوثيون في بيان "القوات المسلحة اليمنية تحذر القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أي عدوان على بلدنا خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة وأنها ستواجه أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد تلك القوات بلا سقف أو خطوط حمراء".

وسبق لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن هدد الخميس بمواصلة هجماته ضد إسرائيل إذا لم تحترم اتفاق الهدنة. ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الهدنة في غزة لمدة 42 يوما وتدخل حيز التنفيذ الساعة 06,30 بتوقيت غرينتش الأحد.

منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، يشن الحوثيون هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل، ويقولون إنهم يفعلون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في سياق الحرب في قطاع غزة.

وأدت هذه الهجمات إلى تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري وضرب أهداف للمتمردين في اليمن، أحيانا بمساعدة المملكة المتحدة.

والأحد قال الحوثيون إنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس هاري ترومان وعددا من "القطع الحربية" بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، فيما لم تؤكد الولايات المتحدة ذلك. وبحسب بيان الحوثيين "تم إجبار حاملة الطائرات الأميركية على مغادرة مسرح العمليات".
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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