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تعليق الإشارات الحمراء لموظفي البنك المركزي - أخبار كلمتك

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تعليق الإشارات الحمراء لموظفي البنك المركزي - أخبار كلمتك

تعليق الإشارات الحمراء لموظفي البنك المركزي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 02:21 مساءً - كلمتك/خاص:

دشن موظفو البنك المركزي بالمحافظات المحررة اولى خطوات التصعيد المعلن قبل عشرة أيام حيث تم رفع الإشارات الحمراء لثلاث أيام ابتداءا من صباح هذا اليوم الأحد الموافق 2025/1/19.

وأكد رؤساء اللجان النقابية بالفروع بأن هذه الخطوة تأتي نتيجة لعدم التجاوب من ادارة البنك المركزي بالمركز الرئيسي حيث يشكو الموظفون من عدم العدل والمساواة والتجاهل في الحقوق المشروعه ، مطالبين قيادة البنك سرعة التدخل في أنصاف الموظفين وعدم المماطلة والتسويف للمطالب المستحقة.

وعبر موظفو الفروع بانهم يؤدون مهامهم بكل تفاني واخلاص بهذا الصرح المصرفي المهم رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن ، ويؤكدون استمرارهم بالخطوات التصعيدية مالم تتم الاستجابة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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