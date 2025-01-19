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المركز الوطني للتثفيف ينظم ورشة لاستراتيجية التواصل بشأن المخاطر - أخبار كلمتك

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المركز الوطني للتثفيف ينظم ورشة لاستراتيجية التواصل بشأن المخاطر - أخبار كلمتك

المركز الوطني للتثفيف ينظم ورشة لاستراتيجية التواصل بشأن المخاطر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 02:01 مساءً - كلمتك/خاص:

نظم المركز الوطني للتثفيف والإعلام الصحي والسكاني بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم ورشة العمل الخاصة بتدشين استراتيجية التواصل بشأن المخاطر (RCCE)
الورشة التي شارك فيها40مشارك من عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة تناولت عرض عن الضرورة الوطنية لاعداد خطة التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وتحديد الادوار المطلوبه من الشركاء وأصحاب المصلحة 
واستعرضت الورشة اهم المخاطر التي ممكن أن تؤدي إلى حالات طوارئ وكيفية ادماج المجتمع كمفهوم لعمل مساحة أكبر للمشاركة وتوصيف المرتكز الأساسي لإيجاد شراكة فاعلة مع كافة القطاعات من مكونات الدولة والقطاعات التي لها كيانات مستقلة باعتبارهم شركاء القطاع الصحي 
في افتتاح الورشة حث وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي المشاركين على تبني مخرجات تعمل على الإسهام في بناء وتعزيز قدرات النظام الصحي.. مستعرضا جملة من المخاطر المتعددة في حالات الطوارئ والعمل على توصيفها وصياغة الحلول القائمة على النهج الجماعي 
من جانبها شددت الوكيل المساعد لوزارة الصحة المشرف العام على المركز الوطني للتثفيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتورة اشراق السباعي على ضرورة تكريس النقاش باتجاه الاهداف والتصورات الخاصة بالاستراتيجية ومحاكات المؤشرات التي تتبناها الاستراتيجية واقعيا 
القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتورة فريما أكدت مبدئ الشراكة للقطاعات المختلفة في إعداد الاستراتيجية والسعي لوضع الأطر الموحدة لها لتلافي المشكلات والمخاطر وتوحيد الجهود واشراك المجتمع وطمانته 
حضر افتتاح الورشة الوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور عبدالرقيب الحيدري ومدير عام المركز الوطني للتثفيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتور عارف الحوشبي

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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