الرياضة - 05:11 - الهلال الأحمر الفلسطيني: خطة جاهزة لإيصال المساعدات فور وصولها «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:11 مساءً - صرح رائد النمس، مدير إدارة الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، بأنهم لم يتسلموا أي مساعدات حتى اللحظة رغم استعداد طواقم الهلال الأحمر، مشيرًا إلى أنهم كانوا ينسقون سابقًا مع الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات عبر معبر رفح إلى المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية.

وأضاف النمس، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المشاهد في غزة مؤلمة للغاية مع وجود دمار شامل في مناطق كثيرة، بما فيها أجزاء كبيرة من محافظة رفح الفلسطينية والمناطق الشمالية، موضحا أن البنية التحتية، بما في ذلك المرافق البلدية والمناطق السكنية وشبكات الصرف الصحي والطرق، تعرضت لدمار كبير، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمستشفيات والجامعات والمدارس.

وأكد النمس أن هناك خطة جاهزة للتعاون مع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية لإيصال المساعدات إلى الفئات المتضررة بمجرد وصولها، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل ضروري لبدء توزيع المساعدات، وخاصة في المناطق الشمالية الأكثر تضررًا.

وأوضح مدير الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع الصحي في القطاع متدهور للغاية، حيث تحتاج أكثر من 14 ألف حالة حرجة لرعاية طبية خارج غزة، وعلى الرغم من نجاحهم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في إجلاء عدد محدود من المرضى ذوي الحالات الحرجة، فإن هذه الجهود غير كافية مقارنة بالأعداد الكبيرة التي تحتاج إلى العلاج.

وختم النمس حديثه معربًا عن أمله في أن تكون الهدنة الحالية بداية جديدة لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في غزة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.