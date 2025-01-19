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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

رغم إعلانها إلغائه، شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن مكان وموعد عزاء والده - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:55 مساءً - أعلن الفنان وائل عبد العزيز عن موعد ومكان عزاء والده الراحل، وذلك بعد أن أعلنت شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز عن إلغاء العزاء والاكتفاء بالجنازة فقط.

وأكد وائل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن عزاء والده سوف يقام غدًا الإثنين  بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم.

وشيعت يعد ظهر اليوم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جنازة والدها من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بحضور عدد من أصدقائها.

وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت خبر وفاة والدها عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

وحرص الفنان أحمد العوضي على حضور الجنازة، كما رافق ياسمين عبد العزيز حتى المقابر لحضور مراسم الدفن

 ياسمين عبد العزيز في رمضان 

وتخوض ياسمين عبدالعزيز السباق الرمضاني 2025 بمسلسل وتقابل حبيب، ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة.

والعمل بطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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