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مشاهير العرب - بحفل «Joy Awards».. أصالة تهدي جائزتها لزوجها فائق حسن - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بحفل «Joy Awards».. أصالة تهدي جائزتها لزوجها فائق حسن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بحفل «Joy Awards».. أصالة تهدي جائزتها لزوجها فائق حسن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 08:06 مساءً - جوي أووردز 2025.. تصدر اسم المطربة أصالة نصري، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب فوزها بجائزة المطربة المفضلة لعام 2024، خلال حفل توزيع جوائز جوي أووردز، مساء أمس السبت، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أصالة تهدي جائزتها لزوجها

أهدت أصالة جائزتها من «Joy Awards» لزوجها فائق حسن قائلة: «أنا مجتهدة ومخلصة وبحب مجالي وموهوبة، وأهدي هذه الجائزة لشريكي وزوجي، فهو المسؤول عن كل نجاحي، فخورة جدًا بالجائزة، ويارب دايمًا أكون عند حسن ظنكم وأحقق المزيد».

الفنانة أصالة

أصالة المطربة المفضلة لعام 2024

وأعربت أصالة عن امتنانها وسعادتها بالجائزة التي حصلت عليها من «جوي أووردز»، وباهتمام السعودية بالفن قائلة: «اهتمام السعودية الله يحفظها، الله يديمكم يا رب، أنتم أساس لكل بنيان في كافة المجالات وفي الفن اللي بحبه وأحترمه، وعندي رئيسي موجود رئيس جمهورية الفن أستاذ محمد عبده اشتقنالك يا حبيبي».

الفنانة أصالة

المُكرمون في حفل «جوائز صنّاع الترفيه» JOY AWARDS

-جائزة المسلسل المشرقي المفضل: حصدها الموسم الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات.

-جائزة المسلسل المصري المفضل، ذهبت إلى مسلسل «نعمة الأفوكاتو».

-جائزة الوجه الجديد المفضل (فئة المسلسلات): فازت بها الفنانة العنود عبد الحكيم.

-جائزة الممثل المفضل (فئة المسلسلات): حصل عليها الفنان سامر إسماعيل.

-جائزة الممثلة المفضلة (فئة المسلسلات): فازت بها الفنانة هدى حسين.

-جائزة الإنجاز مدى الحياة، نالها الفنان ياسر العظمة تقديرًا لمسيرته الطويلة والمميزة.

-جائزة المخرج المفضل (فئة الأفلام): ذهبت إلى المخرج طارق العريان.

-جائزة المخرج المفضل (فئة المسلسلات): فازت بها المخرجة رشا شربتجي.

-جائزة الرياضي المفضل: حصل عليها سالم الدوسري.

-جائزة الرياضية المفضلة: كانت من نصيب هتان السيف.

-جائزة أفضل ممثل عن فيلم سينمائي: حصل عليها الفنان هشام ماجد عن فيلم «إكس مراتي»، وأهدى الجائزة لوالدته وزوجته، ولابنتيه كارما ونادية.

-جائزة صناع الترفيه الماسية، للأمير بدر بن عبد المحسن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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