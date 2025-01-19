مشاهير العرب - تنكر في زي موسيقي هندي.. رامز جلال يفاجئ حضور حفل joy awards بمقلب جديد «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 12:06 مساءً - تفاجأ جمهور حفل Joy Awards بفقرة تشبه الكاميرا الخفية للنجم رامز جلال، على الهواء مباشرة، بعدما تنكر في دور موسيقي هندي.

وظهر رامز جلالعلى المسرح متخفيا لتقديم جائزة أفضل شخصية فنية موسيقية، وظهر بشعر وذقن بيضاء، ويرتدي ملابس هندية، وقدمه وسام بريدي باسم الموسيقار كومار شوكت خان، وغنى بالفعل أغنية طويلة، وبعدها خلع الذقن والشعر ليكشف عن وجهه وسط دهشة الحضور.

حفل joy awards

ويحتفي مهرجان joy awards بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية في «موسم الرياض».

وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبد العزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

كما شهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.