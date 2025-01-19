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ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "القوة الناعمة وبناء الإنسان" - أخبار كلمتك

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ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "القوة الناعمة وبناء الإنسان" - أخبار كلمتك

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "القوة الناعمة وبناء الإنسان" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:00 مساءً - تنظم وزارة الثقافة من خلال قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "القوة الناعمة وبناء الإنسان"، فى السابعة من مساء يوم الخميس ٢٣ يناير الجاري بمركز الهناجر للفنون. 

ملتقى الهناجر الثقافي 

ويتحدث فى الملتقى الدكتورة سلوى ثابت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية، الشاعر صلاح محمد علي شيخ الشعراء، الشاعر القدير أحمد جاد عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ورئيس لجنة حماية اللغة بالاتحاد. 

وتدير الملتقى الناقدة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر، يشدو بها المطرب الكبير محمود درويش بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقية. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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