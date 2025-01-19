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الكونفدرالية، صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام بلاك بولز - أخبار كلمتك

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الكونفدرالية، صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام بلاك بولز - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام بلاك بولز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:20 مساءً - الكونفيدرالية، أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري تشكيلة فريقه لمواجهة بلاك بولز ببطولة كأس الكونفيدرالية.

 

تشكيل المصري أمام بلاك بولز

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمود جاد.
خط الدفاع: أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحى، حسن على.
خط الوسط: محمد مخلوف، خالد الغندور، دغموم، فخرالدين بن يوسف، كريم بامبو. 
خط الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي، محمود حمادة، سمير فكري، يوسف الجوهري، أحمد القرموطي، بابا بادجي.

 

موعد مباراة المصري وبلاك بولز 

ويلتقي فريق  النادي المصري البورسعيدي بضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على إستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويتواجد المصري ، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025 بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

 

صراع المصري وإنيمبا في التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز 4 نقاط على التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.

 

فرص تأهل المصري بالكونفيدرالية 

وأمام فريق المصري سيناريوهين فقط للتاهل الي ربع نهائي الكونفدرالية 

أولا الفوز باي نتيجة علي بلاك بولز تضمن له التاهل لربع النهائي بغض النظر عن نتيجة الزمالك وانيمبا النيجيري لانه في هذه الحالة يرتفع رصيد المصري الي تسع نقاط ويتاهل كوصيف للمجموعة وحال فوز انيمبا سيكون ثماني نقاط

ثانيا السيناريو الثاني هو في حالة تعادل المصري وبلاك بولز سيصبح رصيد المصري سبع نقاط لكنه لن يتاهل سوي في حالة تعادل او هزيمة انيمبا من الزمالك 

هزيمة المصري تحرمه من التاهل لانه سيتجمد رصيده عند ست نقاط ويصبح بلاك بزلز سبع نقاط.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

1- الزمالك برصيد 11 نقطة.

2- المصري برصيد 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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