دوري أبطال أفريقيا، الرجاء يتقدم على مانيما بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:25 مساءً - دوري أبطال أفريقيا، تقدم الرجاء المغربي على نظيره مانيما يونيون الكونغولي، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “العربي الزاولي” بالدار البيضاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف الرجاء لاعبه آدم النفاتي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.

وفي الدقيقة 41، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه تابوريا سيميتيه لاعب مانيما يونيون، ليكمل الفريق الكونغولي المباراة بـ10 لاعبين.



تشكيلة الرجاء أمام مانيما الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن حفيظ عبد الصادق، مدرب نادي الرجاء الرياضي، تشكيلة فريقه لمواجهة مانيما الكونغولي، في دوري أبطال أفريقيا والتي ضمت كلا من

تشكيل الرجاء

فرص تأهل الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

ويدخل الرجاء مباراة اليوم محتلًا المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، فيما يحتل مانيما المركز الرابع بثلاث نقاط، بينما يتصدر الجيش الملكي الترتيب بتسع نقاط، ويأتي ماميلودي صن داونز في المركز الثاني بثماني نقاط، حيث يحتاج الرجاء يحتاج إلى الفوز وانتظار تعثر صن داونز أمام الجيش الملكي لضمان التأهل إلى ربع النهائي، مما يجعل المواجهة مصيرية بالنسبة للفريق المغربي.

وكان الرجاء المغربي تعادل في المباراة الماضية مع نظيره الجيش الملكي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة، صعد الجيش الملكي المغربي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما تحسم الجولة الأخيرة هوية المتأهل الثاني بين الرجاء وصن داونز.

افتتح الجيش الملكي التسجيل عن طريق أنس الزنيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40، فيما تعادل نوفل الزرهوني لـ الرجاء في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

1- الجيش الملكي 9 نقاط

2- صن داونز 8 نقاط

3- الرجاء 5 نقاط

4- مانيما يونيون 3 نقاط

صن داونز يفوز على مانيما يونيون 2-1 بالوقت القاتل

وكان فريق صن داونز، حقق فوزا غاليا على نظيره مانيما يونيون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب الشهداء في الكونغو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

افتتح مانيما يونيون التسجيل عن طريق جافت كيتامبا في الدقيقة 39، قبل أن يعود صن داونز ويسجل هدفين عن طريق بيتر شالوليلي في الدقيقة83 وإكساوسيا مواندا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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