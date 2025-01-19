الرياضة - 07:46 - «حماس» تكشف عن موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - «حماس» تكشف عن موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - القاهرة الإخبارية: وصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية إلى غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - القاهرة الإخبارية: وصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية إلى غزة - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يناقش مع اتحاد الفروسية خطط التطوير والاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يناقش مع اتحاد الفروسية خطط التطوير والاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

في غياب مصطفى محمد، نانت يتعادل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

في غياب مصطفى محمد، نانت يتعادل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية - أخبار كلمتك

بمشاركة سام مرسي، مانشستر سيتي يتقدم بثلاثية على إيبسويتش تاون بالشوط الأول - أخبار كلمتك

بمشاركة سام مرسي، مانشستر سيتي يتقدم بثلاثية على إيبسويتش تاون بالشوط الأول - أخبار كلمتك

وزير البترول يعتمد الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية - أخبار كلمتك

وزير البترول يعتمد الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية - أخبار كلمتك

المركزى لتحليل متبقيات المبيدات يستقبل 369 ألف عينة في 2024 - أخبار كلمتك

المركزى لتحليل متبقيات المبيدات يستقبل 369 ألف عينة في 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

غدا، توقيع بروتوكول بين الشباب والرياضة والبورصة لتعزيز الاستثمار الرياضي - أخبار كلمتك

غدا، توقيع بروتوكول بين الشباب والرياضة والبورصة لتعزيز الاستثمار الرياضي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:26 - سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:26 - سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 07:26 مساءً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب في مساء التعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025، فسجل سعر الذهب عيار 21 منذ بداية التعاملات الختامية اليوم، نحو 3775 جنيها للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية نحو 2703.38 دولار.

سعر الذهب

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.

سعر الذهب اليوم الأحد
آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الجنيه الذهب 30200 جنيه 30000 جنيه
سعر الذهب عيار 24 4314.25 جنيه 4285.75 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3954.75 جنيها 3928.5 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3775 جنيها 3750 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3235.75 جنيه 3214.25 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2516.75 جنيه 2500 جنيه

سعر الذهب في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية عند مستوى 4314.25 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات إلى مستوى 3954.75 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الربع جنيه الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات نحو 3775 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية نحو 3235.75 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد فسجل في سوق الصاغة المصرية نحو 2516.75 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب في 2025
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 فوصل في نهاية التعاملات إلى مستوى 2157.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية نحو 1617.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات النهائية نحو 30200 جنيه للبيع، 30000 جنيه للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 19 يناير 2025

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 19 يناير 2025

تحديث لحظي لـ عيار 21 و24.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بينهم الأهلي وبيراميدز، تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق