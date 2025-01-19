الرياضة - 07:26 - سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 07:26 مساءً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب في مساء التعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025، فسجل سعر الذهب عيار 21 منذ بداية التعاملات الختامية اليوم، نحو 3775 جنيها للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية نحو 2703.38 دولار.

سعر الذهب

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سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء سعر الجنيه الذهب 30200 جنيه 30000 جنيه سعر الذهب عيار 24 4314.25 جنيه 4285.75 جنيه سعر الذهب عيار 22 3954.75 جنيها 3928.5 جنيه سعر الذهب عيار 21 3775 جنيها 3750 جنيها سعر الذهب عيار 18 3235.75 جنيه 3214.25 جنيه سعر الذهب عيار 14 2516.75 جنيه 2500 جنيه

سعر الذهب في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية عند مستوى 4314.25 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات إلى مستوى 3954.75 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات نحو 3775 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية نحو 3235.75 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد فسجل في سوق الصاغة المصرية نحو 2516.75 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 فوصل في نهاية التعاملات إلى مستوى 2157.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية نحو 1617.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات النهائية نحو 30200 جنيه للبيع، 30000 جنيه للشراء.